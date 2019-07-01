В Симферополе сутенеру дали 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-01T19:22:42+03:00

Его 5 сообщников также сели на скамью подсудимых и были наказаны [видео]

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В Симферополе огласили приговор хозяину интим-притона и его 5-ти сообщникам.

- Согласно 20-ти томам материалов уголовного дела 28-летний уроженец Московской области с августа 2016 года организовал в крымской столице деятельность по предоставлению интим услуг, - сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Симферополя.

Проститутки обслуживали клиентов на квартирах, которые им снимали сутенеры. Причем адреса притонов постоянно менялись. Причем организатор притона руководил «бизнесом» дистанционно и с помощью сообщников, которые вербовали молодых девушек, согласных торговать телом, через соцсети.

Притон разоблачили в октябре 2017 года. Больше года шло следствие. Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал организатора притона виновным сразу по нескольким статьям, одна из них - «вовлечение в занятие проституцией». Его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Двое сообщников получили 8 лет колонии строгого режима. Остальных троих наказали по-разному: 7 лет колонии общего режима, 6 лет строгого и штраф в 130 тысяч рублей.

В Севастополе тоже активно борются со жрицами любви: полиция даже сняла видео о том, как был разоблачен притон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703130" frameborder="0"></iframe> В Севастополе накрыли притон с "ночными бабочками".Видео: МВД России город Севастополь! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU