В Симферополе 2 июля частично отключат свет на 25 улицах и переулках
2 июля, в столице Республики Крым ожидается масштабная «отключка».
Из-за ремонта электричество отключат с восьми утра до пяти вечера на двух десятках улиц.
Где в Симферополе не будет света:
ул. Севастопольская, 23/7-33 (нечет), 62-66 (чет);
ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;
ул. Объездная, 4, 4а;
ул. Войкова, 2-6, 2а, 8-14а (чет);
ул. Лихого, 1-7 (нечет);
ул. Парковая, 1-7 (нечет), 2;
пер. Парковый, 1-4;
ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);
ул. Бульварная, 1/66-9 (нечет), 2-4/5 (чет);
ул. Батурина, 1, 3, 5-12, 14;
ул. Поповкина, 3;
ул. Генова, 38, 21-33(нечет);
ул. Летчиков, 2-20/70 (чет), 5-17(нечет);
ул. Локомотивная, 6-21;
ул. Москалева, 49;
пер. Проводников, 22-60(чет), 33-61(нечет);
ул. Генерала Телегина, 2-19;
ул. Индустриальная, 2-26(чет), 1-35(нечет), 41;
ул. Красного креста, 4-24(чет), 1-19(нечет);
ул. Дзюбанова, 24/37-60(чет), 43-75(нечет);
ул. Спера, 24-66(чет), 37-53(нечет);
пер. Индустриальный, 1-9, 26, 41;
ул. Эскадронная, 16, 15-23(нечет);
ул. Калинина, 20-40(чет), 33-45(нечет);
ул. Чернышевского, 36-44(чет), 37-47(нечет);
ул. Транспортная, 4-8(чет), 1-7(нечет)
ул. Рабочая, 15-19(нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU