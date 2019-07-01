В Симферополе 2 июля частично отключат свет на 25 улицах и переулках

СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-01T20:57:28+03:00

Электроэнергии не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера

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2 июля, в столице Республики Крым ожидается масштабная «отключка».

Из-за ремонта электричество отключат с восьми утра до пяти вечера на двух десятках улиц.

Где в Симферополе не будет света:

ул. Севастопольская, 23/7-33 (нечет), 62-66 (чет);

ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;

ул. Объездная, 4, 4а;

ул. Войкова, 2-6, 2а, 8-14а (чет);

ул. Лихого, 1-7 (нечет);

ул. Парковая, 1-7 (нечет), 2;

пер. Парковый, 1-4;

ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51 (нечет);

ул. Бульварная, 1/66-9 (нечет), 2-4/5 (чет);

ул. Батурина, 1, 3, 5-12, 14;

ул. Поповкина, 3;

ул. Генова, 38, 21-33(нечет);

ул. Летчиков, 2-20/70 (чет), 5-17(нечет);

ул. Локомотивная, 6-21;

ул. Москалева, 49;

пер. Проводников, 22-60(чет), 33-61(нечет);

ул. Генерала Телегина, 2-19;

ул. Индустриальная, 2-26(чет), 1-35(нечет), 41;

ул. Красного креста, 4-24(чет), 1-19(нечет);

ул. Дзюбанова, 24/37-60(чет), 43-75(нечет);

ул. Спера, 24-66(чет), 37-53(нечет);

пер. Индустриальный, 1-9, 26, 41;

ул. Эскадронная, 16, 15-23(нечет);

ул. Калинина, 20-40(чет), 33-45(нечет);

ул. Чернышевского, 36-44(чет), 37-47(нечет);

ул. Транспортная, 4-8(чет), 1-7(нечет)

ул. Рабочая, 15-19(нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU