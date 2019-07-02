2019-07-02T09:10:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 июля: Штормовое предупреждение, жара

Сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность
Анастасия ЖУКОВА
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Водичка теплая, скорее купаться!Водичка теплая, скорее купаться!Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму во вторник, 2 июля, сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- Во вторник под влиянием субтропического Азорского антициклона в Республике ожидается сухая и жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30…+35; минимальными +14…+19, на южном побережье +20…+25, - сообщили в крымском гидрометцентре.

Море 2 июля прогрелось до +21 градуса в Феодосии, до +23 в Алуште, Севастополе, Евпатории и Черноморском, а также в Азовском море. Теплее всего водичка в Керченском проливе и в Ялте +24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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