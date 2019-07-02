2019-07-02T09:34:45+03:00
Общество

Эвакуаторы начали собирать машины по дворам Ялты: Соцсети взволнованы видео с ЮБК

В 41-секундном ролике одна спецмашина погрузила «трофей», а другая уже присматривает «добычу» [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Машину погрузили и увезли. Фото: кадр видеоМашину погрузили и увезли. Фото: кадр видео
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В Ялте активно работают эвакуаторы. Парковок в городе, расположенном на горах, и так с гулькин нос, а с наступлением курортного сезона проблема усугубляется в разы. Автолюбители ставят свои ласточки, где попало, а стражи порядка активно борются с нарушителями.

- Эвакуаторы начали собирать машины по дворам Ялты?! Что-то новенькое! – появилось в соцсети 41-секундное видео.

В Ялте активно работают эвакуаторы.Спецмашины собирают авто, припаркованные не там, где положено. Фото: Валентин Зубрилов/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

На нем видно, что эвакуатор увозит авто, а ему тут же на смену спешит другой. Всем этим процессом руководит человек в полицейской форме.

Ролик вызвал живой интерес у пользователей соцсети.

- Разве это во дворе происходит? Во дворах я еще нигде не видел знак «пешеходный переход» и зебру, - засомневался Антон Качанов.

- Антон, они грузили во дворе, там не видно за домом и деревьями, - объяснил автор ролика Валентин Зубрилов. - "+ Vito" (Мерседес. – От ред.) там стоял и не мешал.

- Может его в автосервис повезли? – не без сарказма предположил Анатолий Логунов. – Хотя нет, там же гаишник стоит.

- Давно пора, а то заставят подъезды, и в «Скорую» людей несут на руках, - считает Александр Александров.

- У нас на Кирова машины уже в двери дома упираются, - пожаловался Олег Евглевский.

- На Тимирязева, 25, когда приедут? – делает заказа на услуги эвакуатора Руслан Барицкий.

- Пусть пособирают «понаешек» (приехавших с материка. – От ред.), - считает Татьяна Концевенко.

- Татьяна, за счет этих «понаешек», вы существуете, - резонно замечает пользователь под ником Kurskcartuning Kurskcartuning. – А за те деньги, что дерете за жилье, вы должны машины охранять сутками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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