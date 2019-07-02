«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства
Гости аэропорта «Симферополь» с 1 июля могут сфотографироваться в античных декорациях. В воздушной гавани открылась фотозона поддержу проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Она будет там находится до конца курортного сезона.
Туристический маршрут проходит по тем местам, где в античное время располагалось Боспорское царство.
Жители и гости воздушной гавани смогут сфотографироваться в античных декорациях. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
Он включает в себя 10 городов, некоторые из них находятся на территории Крыма.
- Его столицей был город Пантикапей (современная Керчь). Боспорское царство располагалось на обеих сторонах Керченского пролива и просуществовало более тысячелетия, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
А до этого министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявлял, что по данным экспертов это туристический маршрут турпоток в регионы на 5-10%.
ИСТОЧНИК KP.RU