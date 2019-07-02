2019-07-02T10:27:41+03:00
Туризм

«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства

В воздушной гавани открылась фотозона
Александра КОРШУНОВА
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Она будет работать до конца курортного сезона. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Она будет работать до конца курортного сезона. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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Гости аэропорта «Симферополь» с 1 июля могут сфотографироваться в античных декорациях. В воздушной гавани открылась фотозона поддержу проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Она будет там находится до конца курортного сезона.

Туристический маршрут проходит по тем местам, где в античное время располагалось Боспорское царство.

Жители и гости воздушной гавани смогут сфотографироваться в античных декорациях. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Жители и гости воздушной гавани смогут сфотографироваться в античных декорациях. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Он включает в себя 10 городов, некоторые из них находятся на территории Крыма.

- Его столицей был город Пантикапей (современная Керчь). Боспорское царство располагалось на обеих сторонах Керченского пролива и просуществовало более тысячелетия, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

А до этого министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявлял, что по данным экспертов это туристический маршрут турпоток в регионы на 5-10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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