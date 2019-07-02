Окна Соборной мечети в Симферополе осенью начнут украшать витражами

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-02T11:39:25+03:00

Уже начался монтаж свинцового покрытия на куполе мечети. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Фасадные работы уже выполнены на 80 процентов

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В административном здании Соборной мечети в Симферополе уже на 80 процентов завершены фасадные работы. А строители уже приступили к благоустройству территории.

Там разбивают клумбы, а на следующей неделе уже заработает фонтан.

Уже скоро на территории заработает фонтан. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Кроме того, уже начался монтаж свинцового покрытия на куполе мечети.

- В самой мечети продолжается черновая внутренняя отделка, а купол начали «одевать» в свинцовое покрытие. Готовы внешние окна, а осенью их украсят витражами, - рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Также в ближайшее время пройдет совещание по поводу выноса ЛЭП и сетевых коммуникаций с территории мечети, а также создания парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU