Крымские летчики примут участие в главном военно - морском параде России

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-02T13:12:07+03:00

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Летчики Черноморского Флота примут участие в главном военно- морском параде России, который традиционно пройдет в Санкт - Петербурге в честь дня ВМФ. Для этого в Петербург отправились 5 современных многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также семь вертолетов, в том числе корабельные вертолеты Ка -27м и вертолёт радиолокационного дозора Ка -31р.

- После участия в параде авиационная техника вернётся на аэродромы в Республику Крым и продолжит выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации ЧФ - сообщили в пресс- службе флота. В ведомстве отметили, что вся техника уже совершила перелет из Крыма в Санкт- Петербург, и в данный момент готовится к праздничным мероприятиям.

СПРАВКА КП

День Военно-Морского Флота России - ежегодный праздник, который с 2006 года отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году торжества будут проходить 28 числа. Праздничные мероприятия проходят на территории базирования всех флотов России, а также на базе Каспийской Флотилии, однако в 2017 году президентом России была восстановлена традиция Главного военно - морского парада в Санкт- Петербурге. С тех пор в параде принимают участие и моряки Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU