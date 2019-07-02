Запрет на костры: В Крыму с 3 по 6 июля объявили пожарную опасность

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-02T13:38:05+03:00

Также жителей просят быть осторожными с мангалами Фото: "КП" Архив

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В Крыму с 3 по 6 июля объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Поэтому в МЧС республики настоятельно просят соблюдать необходимые меры безопасности.

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU