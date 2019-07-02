Запрет на костры: В Крыму с 3 по 6 июля объявили пожарную опасность
В Крыму с 3 по 6 июля объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Поэтому в МЧС республики настоятельно просят соблюдать необходимые меры безопасности.
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU