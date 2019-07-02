2019-07-02T15:23:43+03:00
Общество

Спасатели обнаружили пробоину на яхте, которая села на мель в Судаке

Судно находится в 150 метрах от берега
Александра КОРШУНОВА
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Яхта перевернулась вечером 1 июля. Фото: пресс-служба МЧС РКЯхта перевернулась вечером 1 июля. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На дне яхты «Романтика», которая села на мель в районе Судака, есть небольшая пробоина. Это стало известным после того, как обследовали дно для того, чтобы снять судно с мели.

Как рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов, водолазы уже завершили обследование дна на глубине 5 метров.

Спасатели обнаружили, что на дне яхты имеется небольшая пробоина. Судно находится на каменной гряде в 150 метрах от береговой линии, - сообщил министр МЧС РК.

Дальнейшие работы будут проводиться сотрудниками ГИМС.

Дальнейшие работы будут проводиться сотрудниками ГИМС. Фото: пресс-служба МЧС РК

Дальнейшие работы будут проводиться сотрудниками ГИМС. Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, яхта «Романтика» села на мель вечером 1 июля. Для помощи сразу выехали спасатели. Там был и владелец яхты. Он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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