Не справился с управлением: Пилот на дельтаплане врезался в гору Клементьева

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-02T16:57:47+03:00

Сейчас пострадавший находится в больнице Фото: "КП" Архив

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В Крыму в районе горы Клементьева произошло ЧП. Пилот, который управлял дельтапланом, не справился с управлением врезался в плато и потерял сознание.

Как сообщили «КП-Крым» в источнике, на место выехали сотрудники «скорой помощи».

Пострадавшего 37-летнего мужчину доставили в Феодосийскую больницу.

Там ему поставили диагноз: перелом основания черепа, перелом шейного отдела позвоночника.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе на велосипеде катался шестилетний мальчик. Ребенок не справился с управлением, упал и ударился животом. Домой он пришел весь в ссадинах и жаловался на боль.

К нему приехала "скорая помощь". В больнице у ребенка диагностировали разрыв селезенки и кровоизлияние брюшной полости.

Мальчик находится в отделении реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU