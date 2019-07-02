Не справился с управлением: Пилот на дельтаплане врезался в гору Клементьева
В Крыму в районе горы Клементьева произошло ЧП. Пилот, который управлял дельтапланом, не справился с управлением врезался в плато и потерял сознание.
Как сообщили «КП-Крым» в источнике, на место выехали сотрудники «скорой помощи».
Пострадавшего 37-летнего мужчину доставили в Феодосийскую больницу.
Там ему поставили диагноз: перелом основания черепа, перелом шейного отдела позвоночника.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Севастополе на велосипеде катался шестилетний мальчик. Ребенок не справился с управлением, упал и ударился животом. Домой он пришел весь в ссадинах и жаловался на боль.
К нему приехала "скорая помощь". В больнице у ребенка диагностировали разрыв селезенки и кровоизлияние брюшной полости.
Мальчик находится в отделении реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU