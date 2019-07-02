2019-07-02T16:57:47+03:00
Общество

Не справился с управлением: Пилот на дельтаплане врезался в гору Клементьева

Он получил серьезные травмы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Сейчас пострадавший находится в больницеСейчас пострадавший находится в больницеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Крыму в районе горы Клементьева произошло ЧП. Пилот, который управлял дельтапланом, не справился с управлением врезался в плато и потерял сознание.

Как сообщили «КП-Крым» в источнике, на место выехали сотрудники «скорой помощи».

Пострадавшего 37-летнего мужчину доставили в Феодосийскую больницу.

Там ему поставили диагноз: перелом основания черепа, перелом шейного отдела позвоночника.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе на велосипеде катался шестилетний мальчик. Ребенок не справился с управлением, упал и ударился животом. Домой он пришел весь в ссадинах и жаловался на боль.

К нему приехала "скорая помощь". В больнице у ребенка диагностировали разрыв селезенки и кровоизлияние брюшной полости.

Мальчик находится в отделении реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму матросы-спасатели вытащили из воды тонущую туристку из Московской области
"Приходится стоять по шесть часов": Автолюбители сообщили о длинных очередях на границе Крыма с Украиной
В Севастополе украли 15 российских флагов
В Севастополе шестилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию
Спасатели обнаружили пробоину на яхте, которая села на мель в Судаке
«Трещат по швам»: В Севастополе заменят аварийные опоры контактной сети троллейбусов
В Черноморском районе Крыма спасатели не дали утонуть москвичу
Запрет на костры: В Крыму с 3 по 6 июля объявили пожарную опасность
Крымские летчики примут участие в главном военно - морском параде России
Окна Соборной мечети в Симферополе осенью начнут украшать витражами
«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства
В Судаке яхта «Романтика» села на мель