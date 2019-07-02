В Крыму матросы-спасатели вытащили из воды тонущую туристку из Московской области

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-02T18:06:57+03:00

К счастью, ей вовремя удалось оказать доврачебную помощь Фото: "КП" Архив

Она была без сознания и не дышала

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На пляже в поселке Николаевка спасли тонущую девушку. Как рассказали спасатели пляжа, они увидели туристку, вытащили ее на берег, но девушка была без сознания и не дышала.

- Пострадавшую, по предварительной информации жительницу Московской области, удалось привести в чувство, оказав первую доврачебную помощь. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для госпитализации в седьмую городскую больницу Симферополя, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Что делать, если вы спасли тонущего человека:

- Вытащив пострадавшего из воды, очистить ему полость рта от посторонних предметов (тина, трава и т.д.).

- Уложить пострадавшего на согнутое колено животом и лицом вниз и удалить воду, попавшую в легкие и трахею, путем многократного надавливания рукой на спину.

- Следует помнить, что отсутствие дыхания в течение 1-2 минут может привести к смерти.

- Основным признаком остановки сердца являются отсутствие пульса, расширенные зрачки.

В этом случае необходимо немедленно приступить к проведению искусственного дыхания «рот в рот» и непрямого массажа сердца: 4-5 резких надавливаний на грудную клетку и затем одно вдувание воздуха (16 вдуваний в минуту, 64-90 надавливаний). У пожилых людей надавливание щадящее, маленьким детям надавливание производить не ладонью, а пальцами.

ИСТОЧНИК KP.RU