2019-07-02T18:06:00+03:00
Общество

"Приходится стоять по шесть часов": Автолюбители сообщили о длинных очередях на границе Крыма с Украиной

202,7 тысяч человек из общего турпотока - граждане Украины
Надежда ДАЦЮК
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С начала года в Крыму отдохнуло больше 2 миллионов туристовС начала года в Крыму отдохнуло больше 2 миллионов туристовФото: Анастасия ЖУКОВА
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На границе Крыма с Украиной образовались очереди из авто, въезжающих на территорию полуострова. Водителям приходится стоять от пяти часов и больше.

Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил водитель, который занимается перевозкой пассажиров по маршруту Киев-Симферополь и обратно.

- Я регулярно бываю на границе. Со стороны Украины сейчас такая очередь, что я ждал шесть часов, прежде чем сдвинулся с границы. Большой поток машин. Передо мной было больше 30-ти, - рассказал водитель.

Жительница Симферополя, которая ждала посылку из Киева, также жалуется, что пришлось ждать семь (!) часов.

- Мне обещали, что автобус прибудет в Симферополь в 9 утра, а по факту приехал аж в 16.00. Водители жалуются, что на границе большие очереди, - сетует Ирина.

Напомним, с начала года в Крыму отдохнуло больше 2 миллионов туристов, что на 11 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года, - сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК и тут же отмечает, - 202,7 тысяч человек из общего турпотока - граждане Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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