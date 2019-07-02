В Феодосии изнасиловали 80-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-02T19:02:59+03:00

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В Феодосии пожилая женщина стала жертвой преступника-рецидивиста.

- Рано утро в дежурную часть полиции Феодосии позвонила горожанка, которая рассказала, что ее пожилую маму изнасиловали в собственной квартире, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» собственный источник.

По словам женщины, она схватила за волосы мужчину, который находился сверху ее 80-летней матери, узнала в нем соседа и стала громко кричать. На помощь женщине кинулся ее гражданский муж, который набросился на насильника с кулаками.

Завязалась драка, но обидчик пенсионерки сумел вырваться и пустился наутек.

Полицейский нашли и задержали подозреваемого. Выяснилось, что у него большой "послужной" список: 52-летний мужчин был неоднократно судим и успел отсидеть в тюрьме без малого 20 лет.

Его жертву не удалось спасти - пожилая женщина умерла от асфиксии (удушение).

ИСТОЧНИК KP.RU