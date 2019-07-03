Прогноз погоды на 3 июля: В Крыму без осадков и +34 градуса

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-03T07:38:13+03:00

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В Симферополе 3 июля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 32…34 градуса.

В Севастополе в среду переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 30…32°.

В Керчи сегодня без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 30…32°.

Температура морской воды

В Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 22°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 24…25°, Евпатории 23°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU