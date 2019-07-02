В Ялтинской горбольнице появится новый аппарат почти за 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-02T20:34:46+03:00

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В 2019 году в Ялтинской горбольнице оборудуют рабочее место врача-отоларинголога за счет средств ОМС. В частности, планируется приобрести импедансный аудиометр (используются для исследования остроты слуха. – Ред.) за 2,7 млн рублей.

Кроме того, планируется отремонтировать ангиографическрй рентгеновский комплекс и повысить квалификацию врача за 7,7 млн рублей за счет ТФОМС.

За пять лет в этой больнице направили более 100 рублей на ремонт хирургического корпуса, также полностью отремонтировано инфекционное отделение, ведутся работы в корпусах бывшей детской больницы.

В обновленном здании разместили сосудистый центр с ангиографом (второй есть только в Симферополе), а также аппарат МРТ

За счет ОМС с 2016 года приобрели три современных УЗИ-аппарата, цифровой маммограф, два аппарата искусственной вентиляции легких, регистратор тромбодинамики. На все это потратили почти 28 миллионов рублей.

- Благодаря новому оборудованию у Ялтинской городской больницы появилась возможность сократить сроки ожидания проведения УЗИ для выявления кардиологических, урологических и гинекологических заболеваний. По результатам ультразвукового исследования удалось диагностировать онкопатологию на ранних стадиях у 20 пациентов, - сообщил главврач горбольницы Владимир Савельев в интервью Крымской газете.

ИСТОЧНИК KP.RU