Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП в Белогорском районе

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-03T08:51:39+03:00

Теперь ему нельзя управлять автомобилем два года

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В Белогорском районе Крыма сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя, который сбил пешехода. После этого он скрылся с места аварии.

В результате происшествия человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Его доставили в больницу.

В МВД по РК рассказали, что ДТП произошло 28 июня в 22.50. Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в сторону села Яблочное, совершил наезд на пешехода.

- Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля в темное время суток, - дополнили в пресс-службе МВД.

Уже на следующий день горе-водителя задержали.

Сейчас в отношении него составлены административные протоколы.

- Решением суда гражданин лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года, - резюмировали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU