Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП в Белогорском районе
В Белогорском районе Крыма сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя, который сбил пешехода. После этого он скрылся с места аварии.
В результате происшествия человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Его доставили в больницу.
В МВД по РК рассказали, что ДТП произошло 28 июня в 22.50. Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в сторону села Яблочное, совершил наезд на пешехода.
- Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля в темное время суток, - дополнили в пресс-службе МВД.
Уже на следующий день горе-водителя задержали.
Сейчас в отношении него составлены административные протоколы.
- Решением суда гражданин лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года, - резюмировали в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU