Яхту «Романтика», которая села на мель в Судаке, отбуксировали к бухте

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-03T09:05:45+03:00

Ее поставили на якорь

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В Судаке спасателям удалось снять с мели яхту «Романтика», которая села на мель в Судаке. Ее отбуксировали катером ГИМС и установили в бухте на якорь для отстоя.

Это сделано в связи плохими погодными условиями.

- В оказании помощи были задействованы катер «Виктория», направленный из бухты поселка Новый Свет, катер ГИМС, водолазная группа «КРЫМ-СПАС», рыболовный сейнер «Комета Галлея», - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, яхта села на мель вечером 1 июля. Она перевернулась в 200 метрах от берега. К счастью, владелец судна не пострадал. От эвакуации и медицинской помощи он отказался.

Водолазы обследовали территорию на глубине пяти метров. Как потом выяснили спасатели, на дне яхты оказалась пробоина.

ИСТОЧНИК KP.RU