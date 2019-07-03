2019-07-03T12:45:59+03:00
Общество

Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем

Причины в низком уровне зарплат и высокой стоимости недвижимости.
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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На квартиру в Крыму семье придется копить около десяти летНа квартиру в Крыму семье придется копить около десяти летФото: Евгения ГУСЕВА
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Крым стал одним из лидеров в рейтинге недоступности жилья для покупки. К такому неприятному для жителей полуострова выводу пришли эксперты РИА Рейтинг.

Несмотря на то, что ситуация с доступностью жилья по России в целом немного улучшилась, во многих регионах соотношение средней зарплаты и стоимости квартир крайне плачевное.

Так, например, в Крыму семье с одним ребенком понадобится как минимум 10 лет для того, чтобы накопить 3,4 миллиона рублей на стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров.

Это немного меньше чем в Чечне и Дагестане, где такой же по составу семье понадобится 10,5 - 10,7 лет на приобретение "двушки". Но возглавил антирейтинг Севастополь - жителям города-героя на такое же жилье придется откладывать как минимум 11 лет. Это лучше, чем данные 2018 года, когда считалось, что севастопольцам понадобится откладывать на жилье более 13 лет.

А вот самыми положительными в этом рейтинге оказались северные регионы нашей страны - в Магаданской области на такое же жилье семья может скопить всего за 1,4 года - благодаря высокой заработной плате, и относительно невысокой стоимости недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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