В Крыму двенадцатилетнего ребенка унесло на матрасе в открытое море

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-03T17:59:32+03:00

Во время отдыха на воде необходимо соблюдать все правила безопасности - иначе может произойти трагедия Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Вечером 2 июня крымским спасателям сообщили что в селе Курортное Ленинского района ребенка на надувном матрасе унесло в открытое море.Сотрудники МЧС немедленно отправились на помощь.

Однако еще до их приезда ребенка удалось спасти с помощью гидроцикла, принадлежащего частному лицу.Ребенок, к счастью, отделался только легким испугом, и в медицинской помощи не нуждался. Удалось выяснить что девочка 2007 года рождения приехала на отдых из города Орел.

- Безусловно, крымские спасатели готовы в любой момент оказать помощь пострадавшим, однако многое зависит от самих граждан, которые, к сожалению, часто пренебрегают правилами безопасного поведения на водных объектах! - прокомментировал ситуацию Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Крыма.

В целом 2 июля чуть не стало роковым днем еще для двоих гостей полуострова.В Николаевке матросы -спасатели сумели спасти тонущую москвичку, а в черноморском районе сотрудники МЧС Крыма не дали утонуть другому туристу из Москвы - его уносило в море течением.

ИСТОЧНИК KP.RU