2019-07-03T18:11:17+03:00
Общество

В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр

Также городу необходимо развивать IT- отрасль, считают местные власти
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Севастополь превратят в город молодежиСевастополь превратят в город молодежиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр. По мнению чиновников, в городе-герое необходимо популяризировать науку и развивать сферу высоких технологий.

- Мы видим Севастополь как город студентов, ученых, технологичных предпринимателей. И только во вторую очередь - как город военных и город туристов, - сообщил Евгений Евстигнеев, проректор по развитию, научной и инновационной деятельности СевГУ.

По мнению ученого, для развития города необходимо создание научно-образовательного центра. Это не только увеличит долю высоких технологий в региональной экономике, но и сделает Севастополь более привлекательным для молодежи, создаст новые рабочие места, а также увеличит средний уровень зарплаты в регионе, считает Евстигнеев.

Но одного научного центра недостаточно. Вице-губернатор Мария Литовко считает, что для успешного развития городу необходимо развивать IT- отрасль.

- Для нашего региона создание условий для развития IT-отрасли может позволить улучшить позиции в стране и в мире в целом, - поделилась мнением Литовко.

Также политик отметила, что следует обратить внимание на Белоруссию, где с помощью налоговых послаблений и создания комфортных условий для специалистов в области IT удалось вывести из тени многих частных предпринимателей, работающих в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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