Прогулка по парку обошлась крымской пенсионерке в 400 тысяч рублей: ее обокрала мошенница

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-03T17:42:25+03:00

Пенсионерка описала женщину, которая обманом забрала у нее крупную сумму Фото: "КП" Архив

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В Алуште в конце июня мошенница ограбила пенсионерку на 400 тысяч рублей. Местная 84-летняя жительница с крупной суммой гуляла по парку на улице Красноармейской. Об этом «Комсомольской правде-Крым» сообщил собственный источник.

Потерпевшая составила примерный портрет подозреваемой. На вид ей 25-30 лет, до 160 сантиметров рост, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы длинные, собраны в хвост, глаза малые темные, брови дугообразные темные, нос средний узкий, рот средний тонкий, подбородок закругленный средний.

Женщина была одета в длинную коричневую юбку и светлую кофту. На нее составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража», мошенницу пока что не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU