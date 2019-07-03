В Крыму хотят запустить автобусный маршрут «Советский – Ялта»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-03T18:01:56+03:00

Желающие смогут доехать до ЮБК без пересадок. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Прямой рейс на ЮБК был раньше, но его упразднили

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В Республике Крым заговорили о необходимости восстановления автобусного прямого сообщения между поселком городского типа Советским и городом-курортом Ялтой. Общее расстояние между населенными пунктами порядка двухсот километров.

- Один из региональных перевозчиков предложил министру транспорта Республики Крым возродить транспортное сообщение Советского района с Южным берегом Крыма и Севастополем, - сообщает «Крымская газета».

Идею поддержал руководитель региона Сергей Аксенов, который отдал указания профильному министру рассмотреть это предложения, не откладывая в долгий ящик.

– Изучите. Если люди обращаются – обсудите этот вопрос с перевозчиком и пусть будет маршрут, – сказал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU