За 100 миллионов рублей в Симферополе появится освещение на 115 улицах

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-03T18:10:34+03:00

Данную программу продолжат и в следующем году Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Симферополе в 2019 году появится освещение на 115 улицах. На это выделили 100 миллионов рублей.

Всего в крымской столице 1147 улиц, из них освещение есть на 600.

- Вопрос качества этого освещения остается актуальным, но на выделенные нам 100 миллионов мы планируем провести уличное освещение там, где его не было никогда, - отметила Маленко.

Перечень улиц, которые уже сделаны в рамках программы, а также на которых сделают освещение до конца года, разместят на сайте администрации города.

- Таким образом без освещения в городе остается еще 423 улицы, поэтому данную программу планируется продолжить и в следующем году, - подчеркнула Маленко.

Напомним, уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году. На это понадобится 430 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU