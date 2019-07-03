2019-07-03T18:10:34+03:00
Общество

За 100 миллионов рублей в Симферополе появится освещение на 115 улицах

Их перечень разместят на сайте администрации города
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Данную программу продолжат и в следующем годуДанную программу продолжат и в следующем годуФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополе в 2019 году появится освещение на 115 улицах. На это выделили 100 миллионов рублей.

Всего в крымской столице 1147 улиц, из них освещение есть на 600.

- Вопрос качества этого освещения остается актуальным, но на выделенные нам 100 миллионов мы планируем провести уличное освещение там, где его не было никогда, - отметила Маленко.

Перечень улиц, которые уже сделаны в рамках программы, а также на которых сделают освещение до конца года, разместят на сайте администрации города.

- Таким образом без освещения в городе остается еще 423 улицы, поэтому данную программу планируется продолжить и в следующем году, - подчеркнула Маленко.

Напомним, уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году. На это понадобится 430 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр
В Крыму хотят запустить автобусный маршрут «Советский – Ялта»
Прогулка по парку обошлась крымской пенсионерке в 400 тысяч рублей: ее обокрала мошенница
Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире
Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя
«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу
Резко запрокинул голову и упал: В Севастополе расследуют загадочное отравление 14-летнего подростка
Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град
Аэропорт «Симферополь» за первый месяц лета обслужил 600 тысяч пассажиров
В Крыму двенадцатилетнего ребенка унесло на матрасе в открытое море
Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем
За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра
Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
В Севастополе сгорело лавандовое поле
В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников