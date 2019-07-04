Погода в Крыму на 4 июля: до +31 градуса и дождь

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-04T07:21:14+03:00

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В Крыму 4 июля будет дождь. Столбики термометров покажут до +31 градуса. Местами пройдут дожди, будет дуть северо-западный ветер до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +29 градусов. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем будет дуть северо-западный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе 4 июля переменная облачность, днем пройдет дождь с грозой. Будет дуть северный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов.

На ЮБК сегодня облачно с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов.

В Керчи в четверг до +30 градусов. Днем также синоптики обещают дождь. Возможно шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU