2019-07-03T20:56:13+03:00
Общество

В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 18 улицах и переулках

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет с утра до вечера. Фото: архив "КП"Света не будет с утра до вечера. Фото: архив "КП"
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4 июля, столица региона частично останется без электротока.

Свет отключат с 8.00 до 17.00 на почти двух десятках улиц. Энергетики говорят, что они приводят в порядок своей хозяйство, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Где в Симферополе не будет электричества:

ул. Артиллерийская, 67-83 (нечет), 74-90 (чет);

ул.Красноармейская, 166;

ул. Крылова, 95, 108;

ул. Генерала Захарова, 2/87, 24;

ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);

ул. Курцовская, 41-47(нечет), 42, 42а, 48-58/99 (чет);

ул. Ангарская, 1-35, 37;

ул. Красная, 36-56(чет), 33-53(нечет);

ул. Молодых Подпольщиков, 16, 20-68(чет), 17-69(нечет);

ул. Свободная, 49;

пер. Трамвайный, 1-4а;

ул. Азовская, 30-66(чет), 33-71(нечет);

ул. Генова, 43;

ул. Летчиков, 27;

ул. Локомотивная, 26-30(чет), 27-55 (нечет);

пер. Проводников, 65/121-87 (нечет);

ул. Тюльпанная, 1, 21-29 (нечет);

ул. Леси Украинки, 104-126(чет), 117-145(нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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