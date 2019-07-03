В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 18 улицах и переулках
4 июля, столица региона частично останется без электротока.
Свет отключат с 8.00 до 17.00 на почти двух десятках улиц. Энергетики говорят, что они приводят в порядок своей хозяйство, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Где в Симферополе не будет электричества:
ул. Артиллерийская, 67-83 (нечет), 74-90 (чет);
ул.Красноармейская, 166;
ул. Крылова, 95, 108;
ул. Генерала Захарова, 2/87, 24;
ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
ул. Курцовская, 41-47(нечет), 42, 42а, 48-58/99 (чет);
ул. Ангарская, 1-35, 37;
ул. Красная, 36-56(чет), 33-53(нечет);
ул. Молодых Подпольщиков, 16, 20-68(чет), 17-69(нечет);
ул. Свободная, 49;
пер. Трамвайный, 1-4а;
ул. Азовская, 30-66(чет), 33-71(нечет);
ул. Генова, 43;
ул. Летчиков, 27;
ул. Локомотивная, 26-30(чет), 27-55 (нечет);
пер. Проводников, 65/121-87 (нечет);
ул. Тюльпанная, 1, 21-29 (нечет);
ул. Леси Украинки, 104-126(чет), 117-145(нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU