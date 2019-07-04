2019-07-04T08:58:29+03:00
Общество

На идущем в обход Симферополя участке «Тавриды» начали монтировать барьерное ограждение

Общая протяженность барьерного ограждения превысит 700 км
Надежда ДАЦЮК
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Фото: строительное управление АО «ВАД» по Республике КрымФото: строительное управление АО «ВАД» по Республике Крым
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На пятом этапе строительства трассы «Таврида» в обход Симферополя начали монтировать барьерные ограждения.

- Барьерное ограждение, устанавливаемое на трассе, - это один из необходимых элементов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. На будущей разделительной полосе пятого этапа трассы смонтировано уже 4,5 км ограждения, - сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Подрядчик монтирует и односторонние, и двусторонние ограждения не только на разделительной полосе, но и на обочине. Это касается участков, где есть массивные препятствия ближе четырех метров от проезжей части, а также тех территорий, где высота насыпи больше трех метров.

Назаров отметил, что для защиты металла от коррозии поверхность секций обрабатывают методом горячего цинкования. По его словам, барьерное ограждение протянется более чем на 700 километров к моменту, когда трассу «Таврида» закончат строить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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