2019-07-04T09:21:55+03:00
Общество

С масками и ластами: В Крыму задержали двух юношей за незаконный вылов мидий

Они уже привлекались к ответственности за подобное нарушение
Александра КОРШУНОВА
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Они добывали их с помощью ласт и масок. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеОни добывали их с помощью ласт и масок. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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На набережной Керчи задержали двух парней - 19 и 16 лет. У них полицейские нашли 26 килограммов мидий, недавно выловленных.

Оказывается, молодые люди ранее уже привлекались к ответственности за нарушение законодательства. Они добывали водные биологические ресурсы в акватории Керченского пролива с помощью ласт и масок.

Согласно правилам, установлен промысловый запрет на вылов мидии с 1 июля.

Молодым людям грозит административная ответственность. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Молодым людям грозит административная ответственность. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Но физическим лицам он разрешен не более 5 килограммов человека на сутки.

- Предварительный ущерб от незаконных действий молодых людей составил более двадцати тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Им грозит административная ответственность по признакам. Молодые люди должны будут заплатить штраф в размере от одной второй до одного размера стоимости выловленного, а также у них конфискуют все орудия лова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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