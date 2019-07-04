С масками и ластами: В Крыму задержали двух юношей за незаконный вылов мидий
На набережной Керчи задержали двух парней - 19 и 16 лет. У них полицейские нашли 26 килограммов мидий, недавно выловленных.
Оказывается, молодые люди ранее уже привлекались к ответственности за нарушение законодательства. Они добывали водные биологические ресурсы в акватории Керченского пролива с помощью ласт и масок.
Согласно правилам, установлен промысловый запрет на вылов мидии с 1 июля.
Молодым людям грозит административная ответственность. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
Но физическим лицам он разрешен не более 5 килограммов человека на сутки.
- Предварительный ущерб от незаконных действий молодых людей составил более двадцати тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Им грозит административная ответственность по признакам. Молодые люди должны будут заплатить штраф в размере от одной второй до одного размера стоимости выловленного, а также у них конфискуют все орудия лова.
ИСТОЧНИК KP.RU