76 тысяч человек в Симферополе остались без света из-за технологического нарушения

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-04T11:17:42+03:00

Все потребители уже запитаны Фото: "КП" Архив

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Рано утром, в 6.45, 4 июля произошло аварийное отключение высоковольтной линии «Центральная - Южная». Из-за этого временно прекратилось электроснабжение 76,4 тысячи человек.

Но уже через четыре минуты, в 6.49, свет вернулся в дома горожан в западной части крымской столицы.

- Подключив 70% обесточенных ранее потребителей, в 06.58 запитали 90% населения. В 07.22 электроснабжение было восстановлено полностью, - рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Причина технологического нарушения выясняется.

Напомним, недавно из-за аварии без света остались 98 тысяч симферопольцев. Тогда без электроснабжения остались районы: площадь Куйбышева, улица Лермонтова, проспект Победы, ж/д вокзал и Бела Куна. А еще не ходили троллейбусы.

ИСТОЧНИК KP.RU