С июля пособие на ребенка в Крыму будет выплачиваться ежемесячно

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-04T12:39:08+03:00

Раньше меру поддержки давали раз в квартал

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В Крыму с июля выплата пособия на ребенка будет осуществляться ежемесячно. Это также распространяется на женщин, которые имеют статус одинокой мамы.

Раньше меру поддержки начисляли раз в квартал, и она была равна сумме за три месяца.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

- На ребенка в семьях, средний доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Крыму - 600,15 рублей;

- На ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов или их взыскание невозможно - 900,73 рублей;

- На ребенка одинокой матери - 1800,46 рублей ежемесячно.

Пособие на ребенка назначается на 12 месяцев до достижения им 18 лет.

Что касается одинокой матери, если ребенок проходит обучение по очной форме - до его окончания. Но не дольше, чем по достижению им 23 лет.

Кстати, в июле 2019 года пособие на ребенка получили почти 40 тысяч семей на 62 тысячи детей.

- На назначение выплаты имеют право постоянно проживающие на территории Республики Крым граждане Российской Федерации или иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, - рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты РК.

ИСТОЧНИК KP.RU