С июля пособие на ребенка в Крыму будет выплачиваться ежемесячно
В Крыму с июля выплата пособия на ребенка будет осуществляться ежемесячно. Это также распространяется на женщин, которые имеют статус одинокой мамы.
Раньше меру поддержки начисляли раз в квартал, и она была равна сумме за три месяца.
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
- На ребенка в семьях, средний доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Крыму - 600,15 рублей;
- На ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов или их взыскание невозможно - 900,73 рублей;
- На ребенка одинокой матери - 1800,46 рублей ежемесячно.
Пособие на ребенка назначается на 12 месяцев до достижения им 18 лет.
Что касается одинокой матери, если ребенок проходит обучение по очной форме - до его окончания. Но не дольше, чем по достижению им 23 лет.
Кстати, в июле 2019 года пособие на ребенка получили почти 40 тысяч семей на 62 тысячи детей.
- На назначение выплаты имеют право постоянно проживающие на территории Республики Крым граждане Российской Федерации или иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, - рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты РК.
ИСТОЧНИК KP.RU