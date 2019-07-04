Ушел на рыбалку и не вернулся: В Крыму ищут пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-04T13:09:35+03:00

Это произошло в Черноморском районе

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Спасатели продолжают поиски 68-летнего пенсионера, который ушел рано утром 2 июля на рыбалку и до сих пор не вернулся.

Он пропал в районе села Оленевка Черноморского района.

Сейчас в поисках задействованы 3 спасателя-водолаза, а также дежурная смена сотрудников Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели задействовали мотолодку. Фото: пресс-служба МЧС РК

- На место происшествия водолазная группа обследовала дно акватории на площади около 2000 квадратных метров. Кроме того, пешим ходом проверили еще 5 километров по маршруту от Малый Атлеш до мыса Тарханкут, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Также на мотолодке сотрудники чрезвычайного ведомства прошли 5 километров береговой линии по аналогичному маршруту.

К сожалению, пока поиски не дали положительного результата.

Напомним, в Черноморском районе Крыма недавно пропал дайвер. Мужчина уплыл за рапанами и не вернулся. Его не могут найти уже больше двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU