2019-07-04T14:43:37+03:00
Общество

В Крыму сгорело 80 гектаров пшеницы

Спасатели полтора часа боролись с огнем
Александра КОРШУНОВА
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Возгорание произошло в Симферопольском районе. Фото: пресс-служба МЧС РКВозгорание произошло в Симферопольском районе. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Симферопольском районе, в селе Сумское, вспыхнул крупный пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь распространялся очень быстро.

Он угрожал уничтожить больше 200 гектаров злаковой культуры.

К счастью, сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня.

Благодаря этому удалось спасти 100 гектаров пшеницы.

- Общая площадь пожара составила 80 гектаров. Пострадавших в результате происшествия нет, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Как сообщил министр Сергей Шахов, причину возгорания установят эксперты. Но, как показывает практика, чаще всего причиной таких пожаров является человеческий фактор.

- В МЧС Крыма призывают всех гостей и жителей полуострова строго соблюдать все правила безопасного поведения, чтобы уберечь свои жизни и имущество от огненной беды, - подчеркнул Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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