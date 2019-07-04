В Крыму сгорело 80 гектаров пшеницы
В Симферопольском районе, в селе Сумское, вспыхнул крупный пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь распространялся очень быстро.
Он угрожал уничтожить больше 200 гектаров злаковой культуры.
К счастью, сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня.
Благодаря этому удалось спасти 100 гектаров пшеницы.
- Общая площадь пожара составила 80 гектаров. Пострадавших в результате происшествия нет, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Как сообщил министр Сергей Шахов, причину возгорания установят эксперты. Но, как показывает практика, чаще всего причиной таких пожаров является человеческий фактор.
- В МЧС Крыма призывают всех гостей и жителей полуострова строго соблюдать все правила безопасного поведения, чтобы уберечь свои жизни и имущество от огненной беды, - подчеркнул Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU