Писателю Петру Павленко установят мемориальную доску в Симферополе
В Симферополе установят мемориальную доску писателю и общественному деятелю Петру Павленко. Такое решение приняли депутаты городского совета на 112-й сессии.
- Разрешить установку мемориальной доски за счет средств физического лица на фасаде здания по адресу: Симферополь, ул. Павленко, 9, с текстом: Петр Андреевич Павленко (11.07.1899-16.06.1951), - указано в документе, передает Крымское информационное агентство.
Также на доске будет указано, что улица названа в честь известного советского писателя, общественного деятеля.
Также он был руководителем крымской писательской организации.
Петр Павленко является лауреатом четырех Сталинский премий первой степени. Он поселился и жил в Крыму с 1945 года. Тут он создал Крымскую писательскую организацию и издание альманаха, будучи его редактором.
ИСТОЧНИК KP.RU