2019-07-04T18:37:59+03:00
Общество

Писателю Петру Павленко установят мемориальную доску в Симферополе

Он жил в Крыму с 1945 года
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму жили много известных и талантливых людейВ Крыму жили много известных и талантливых людейФото: "КП" Архив
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В Симферополе установят мемориальную доску писателю и общественному деятелю Петру Павленко. Такое решение приняли депутаты городского совета на 112-й сессии.

- Разрешить установку мемориальной доски за счет средств физического лица на фасаде здания по адресу: Симферополь, ул. Павленко, 9, с текстом: Петр Андреевич Павленко (11.07.1899-16.06.1951), - указано в документе, передает Крымское информационное агентство.

Также на доске будет указано, что улица названа в честь известного советского писателя, общественного деятеля.

Также он был руководителем крымской писательской организации.

Петр Павленко является лауреатом четырех Сталинский премий первой степени. Он поселился и жил в Крыму с 1945 года. Тут он создал Крымскую писательскую организацию и издание альманаха, будучи его редактором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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