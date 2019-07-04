Пьяный пенсионер в Симферополе набросился на продавца магазина с ножницами
В Симферополе 73-летний мужчина с пивом зашел в магазин и начал угрожать продавцу расправой.
А после этого он нанес ему телесные повреждения.
Как оказалось, между подозреваемым и потерпевшим вспыхнул конфликт.
- В результате посетитель достал ножницы и, угрожая расправой, нанес работнику торгового заведения удар под правую лопатку, причинив колото-резанную рану, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По подозрению в преступлении задержали 73-летнего пенсионера. Он от дачи показаний отказался.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.
В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее еще один пьяный симферополец угнал машину из автосервиса и спрятал ее в лесу. Зачем он это сделал - объяснить не смог.
ИСТОЧНИК KP.RU