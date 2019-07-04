2019-07-04T17:24:14+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер в Симферополе набросился на продавца магазина с ножницами

Он нанес ему удар под правую лопатку
Александра КОРШУНОВА
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В отношении мужчины возбудили уголовное делоВ отношении мужчины возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Симферополе 73-летний мужчина с пивом зашел в магазин и начал угрожать продавцу расправой.

А после этого он нанес ему телесные повреждения.

Как оказалось, между подозреваемым и потерпевшим вспыхнул конфликт.

- В результате посетитель достал ножницы и, угрожая расправой, нанес работнику торгового заведения удар под правую лопатку, причинив колото-резанную рану, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По подозрению в преступлении задержали 73-летнего пенсионера. Он от дачи показаний отказался.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее еще один пьяный симферополец угнал машину из автосервиса и спрятал ее в лесу. Зачем он это сделал - объяснить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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