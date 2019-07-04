2019-07-04T19:35:30+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли купаться в бухте Омега

1 июля был проведен повторный анализ воды
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В севастопольском отделе межрегионального управления Роспотребнадзора сообщили, что «холерообразные» микроорганизмы были обнаружены в бухте Омега.

Напомним, 24 июня специалисты специалисты ФГКУЗ «Противочумная станция республики Крым» обнаружили в бухте условно-патогенные микроорганизмы выделенного штамма Vibrio cholerae O1non O139.

В Роспотребнадзоре изданию ForPost сообщили, что причиной их появления стало естественное движение морской воды, которое может приносить различные микроорганизмы.

- Это естественный процесс в морской среде. Эта условно-патогенная флора обитает в естественной среде, и это допустимо, никаких источников заражения, выбросов сточных вод в бухте не было, - заверили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что заболеть холерой вряд ли получится при купании, но подхватить кишечное расстройство - запросто.

- Даже когда микроорганизмы были выявлены, мы пляж не закрывали, просто дали рекомендацию, поскольку они могут вызвать заболевание, а могут и не вызвать. Если организм ослабленный или воды наглотаться, то может с человеком что-то произойти. Это бы проявилось как острая кишечная инфекция, - пояснили в Роспотребнадзоры.

1 июля был проведен повторный анализ воды у берегов бухты Омега, который показал, что состояние воды в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи
Для проведения учений в Крым десантируют две тысячи военнослужащих
Крыму нужно 36 миллиардов на улучшение качества питьевой воды
Пьяный пенсионер в Симферополе набросился на продавца магазина с ножницами
Писателю Петру Павленко установят мемориальную доску в Симферополе
В Ялте снесут 70 самостроев
Спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака в районе Тарханкута
Крымские синоптики: В субботу возможны дожди, а воскресенье будет сухо
В Крыму сгорело 80 гектаров пшеницы
Севастопольские спасатели сняли видео о тушении пожара
Ушел на рыбалку и не вернулся: В Крыму ищут пропавшего пенсионера
В Крыму «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника»
С июля пособие на ребенка в Крыму будет выплачиваться ежемесячно
76 тысяч человек в Симферополе остались без света из-за технологического нарушения
Электронная энциклопедия «Википедия» признала Крым частью России
МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Судаком
С масками и ластами: В Крыму задержали двух юношей за незаконный вылов мидий
На идущем в обход Симферополя участке «Тавриды» начали монтировать барьерное ограждение
Погода в Крыму на 4 июля: до +31 градуса и дождь
В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 18 улицах и переулках