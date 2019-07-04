В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли купаться в бухте Омега

СЕГОДНЯ 19:35 2019-07-04T19:35:30+03:00

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В севастопольском отделе межрегионального управления Роспотребнадзора сообщили, что «холерообразные» микроорганизмы были обнаружены в бухте Омега.

Напомним, 24 июня специалисты специалисты ФГКУЗ «Противочумная станция республики Крым» обнаружили в бухте условно-патогенные микроорганизмы выделенного штамма Vibrio cholerae O1non O139.

В Роспотребнадзоре изданию ForPost сообщили, что причиной их появления стало естественное движение морской воды, которое может приносить различные микроорганизмы.

- Это естественный процесс в морской среде. Эта условно-патогенная флора обитает в естественной среде, и это допустимо, никаких источников заражения, выбросов сточных вод в бухте не было, - заверили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что заболеть холерой вряд ли получится при купании, но подхватить кишечное расстройство - запросто.

- Даже когда микроорганизмы были выявлены, мы пляж не закрывали, просто дали рекомендацию, поскольку они могут вызвать заболевание, а могут и не вызвать. Если организм ослабленный или воды наглотаться, то может с человеком что-то произойти. Это бы проявилось как острая кишечная инфекция, - пояснили в Роспотребнадзоры.

1 июля был проведен повторный анализ воды у берегов бухты Омега, который показал, что состояние воды в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU