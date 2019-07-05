В Симферополе 7 июля перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-05T09:34:51+03:00

В крымской столице временно ограничат движение машина на улице Азатлык и Хаджи Герая

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В это воскресенье, 7 июля, власти планируют повесить запрещающий знак-«кирпич» на две улицы, на которых проезд будет запрещен с 6.00 утра до 18.00 вечера.

Нельзя будет проехать на участке автомобильной дороги улицы Азатлык (от проспекта Победы до улиц аы Хаджи Герая) и улицы Хаджи Герая (от улицы Азатлык до улицы Галебе).

- Временное ограничение движения связано с проведением работ по устройству подъездной дороги к детскому саду №12 «Белочка», - сообщает пресс-служба администрации города Симферополя.

Общественный транспорт, то есть маршрутки и автобусы, будут перевозить горожан и гостей столицы региона по объездным дорогам. Автолюбителям Симферополя стоит построить так свои маршруты, чтобы не испытать от временного ограничения движения каких-либо неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU