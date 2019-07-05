В Крыму хотят построить гламурный кемпинг

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-05T09:39:06+03:00

Крым остается один из любимых мест для туристов Фото: "КП" Архив

Этот проект еще находится в стадии разработки

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Необычный проект по открытию в республике гламурных кемпингов разрабатывают в Крыму. Их еще называют глэмпинги. Как рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, это пользуется спросом при адекватном ценообразовании.

- Сейчас мы занимаемся этим проектом. Считаю, что это пользуется спросом при адекватном ценообразовании. И будет более чем загружено, - дополнил министр.

Кроме того, он отметил, что такие кемпинги открываются в центре Москвы на автомобильных парковка, передает радио "Спутник в Крыму".

Для этого выстилается искусственный газон, ведь людям хочется быть ближе к природе.

Там устанавливаются шатры со всеми удобствами.

Напомним, в Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест. Помимо современной пляжной инфраструктура, он оборудован фуд-кортами, пунктами проката велосипедов, водными мотоциклами, прогулочными катерами, медпунктом и аптекой.

ИСТОЧНИК KP.RU