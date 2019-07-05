В Крыму хотят построить гламурный кемпинг
Необычный проект по открытию в республике гламурных кемпингов разрабатывают в Крыму. Их еще называют глэмпинги. Как рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, это пользуется спросом при адекватном ценообразовании.
- Сейчас мы занимаемся этим проектом. Считаю, что это пользуется спросом при адекватном ценообразовании. И будет более чем загружено, - дополнил министр.
Кроме того, он отметил, что такие кемпинги открываются в центре Москвы на автомобильных парковка, передает радио "Спутник в Крыму".
Для этого выстилается искусственный газон, ведь людям хочется быть ближе к природе.
Там устанавливаются шатры со всеми удобствами.
Напомним, в Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест. Помимо современной пляжной инфраструктура, он оборудован фуд-кортами, пунктами проката велосипедов, водными мотоциклами, прогулочными катерами, медпунктом и аптекой.
ИСТОЧНИК KP.RU