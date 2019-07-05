Подрядчик пообещал достроить заброшенный детский сад на въезде в Симферополь

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-05T10:05:03+03:00

Этот вопрос находится на контроле у администрации президента РФ. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Он не может открыться уже два года

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Власти Симферополя нашли подрядчика, который достроит детский садик, который находится при въезде в город со стороны Феодосии. Его не могут ввести в эксплуатацию уже два года.

Этот вопрос, благодаря обращением жителей микрорайона, находится на контроле у администрации президента РФ.

Кроме того, глава администрации крымской столицы Наталья Маленко сообщила, что в 2019 году введут в эксплуатацию 11 детских садов. Из них 4 строится за счет городского бюджета, а остальные - по программе ФЦП.

А один из них, в микрорайоне Фонтаны, уже начал работать.

- Конечно, даже те 1600 новых мест в детских садах, которые мы открываем в этом году, не покрывают всей потребности. Но это уже 1600 мам, которые смогут выйти на работу, - отметила Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU