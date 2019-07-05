В пятничное утро Симферополь сковали пробки

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-05T10:23:08+03:00

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Те, кто в пятницу, 5 июля, пытался попасть в крымскую столицу по трассе Симферополь - Николаевка был вынужден стоять в огромной пробке. Начиналась она еще до временного объезда возле строительства новой объездной дороги, и продолжалась до недостроенного моста у старой объездной.

автомобилисты стояли в пробке от 40 минут до часаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Машины двигались с черепашьей скоростью, и чтобы проехать небольшой участок в в 8 километров автомобилистам потребовалось около часа:

- Я езжу каждый день, и тут всегда есть пробка, обычно она начинается в Дубках. Но вот так, чтобы трасса стояла на таком большом расстоянии - я вижу впервые, - сообщил один из водителей, попавших в дорожный затор.

Также, по словам свидетелей, парализовано движение на Проспекте победы и частично - на проспекте Кирова. Возможно причины в какой то аварии на троллейбусной линии, потому как на кольце площади Советской стояли без движения сразу три троллейбуса. Обездвиженный электротранспорт видели и в районе улицы Данилова.

ИСТОЧНИК KP.RU