На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-05T10:41:00+03:00

По поручению местных властей его уже начали демонтировать

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Сотрудники департамента муниципального контроля начали демонтаж забора вдоль трассы «Ялта-Севастополь», над оселком Оползневое. Как оказалось, он там установлен незаконно.

И это никто с местными властями не согласовывал. Разрешение на установку забора администрация не давала.

Собственник установил его незаконно. Фото: Facebook Алексея Челпанова

- Более того, границы земельного участка, где устанавливалось ограждение, не определены, межевание не проводилось! В итоге собственнику было направлено соответствующее уведомление, - сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Демонтаж забора уже начался.

ВАЖНО

Власти призывают сообщаться о самовольно возведенных объектах.

Присылайте фото, видео с указанием точного адреса нахождения строения по электронной почте: dmk@yalta.rk.gov.ru

Напомним, в Ялте снесут 70 самостроев. На эти цели из республиканского бюджета уже выделили 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU