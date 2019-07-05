На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором
Сотрудники департамента муниципального контроля начали демонтаж забора вдоль трассы «Ялта-Севастополь», над оселком Оползневое. Как оказалось, он там установлен незаконно.
И это никто с местными властями не согласовывал. Разрешение на установку забора администрация не давала.
Собственник установил его незаконно. Фото: Facebook Алексея Челпанова
- Более того, границы земельного участка, где устанавливалось ограждение, не определены, межевание не проводилось! В итоге собственнику было направлено соответствующее уведомление, - сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.
Демонтаж забора уже начался.
ВАЖНО
Власти призывают сообщаться о самовольно возведенных объектах.
Присылайте фото, видео с указанием точного адреса нахождения строения по электронной почте: dmk@yalta.rk.gov.ru
Напомним, в Ялте снесут 70 самостроев. На эти цели из республиканского бюджета уже выделили 13 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU