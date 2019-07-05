Крымские пограничники рассказали об увеличении нарушений в море

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-05T12:26:51+03:00

В июле и августе их количество вообще увеличивается до двух тысяч. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Их стало больше с началом курортного сезона

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В Крыму с началом курортного сезона фиксируют все больше нарушений пограничного режима в море. Как сообщили сотрудники ведомства, каждый день в море выходит больше 1,5 тысячи маломерных плавательных судов.

А в июле и августе их количество вообще увеличивается до двух тысяч. Больше всего их заметили в Севастополе - 600.

Но не все владельцы и капитаны судов, которые предоставляют туристические услуги, соблюдают законодательство.

Например, с 27 июня по 2 июля составлено 50 протоколов об административных правонарушениях.

- Чаще всего это: выход в море или возвращение в пункт базирования без уведомления пограничного органа; неуведомление пограничного органа об отмене выхода в море; нарушение правил хранения судна, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

ВАЖНО

По всем вопросам судовладельцы могут обратиться по телефонам:

- Симферополь, ул. Федотова, д. 27, тел.(3652) 77-16-20, e-mail: pu.crimea@fsb.ru;

- Севастополь: ул. Новикова, д. 1, тел. (8692)63-73-62;

- Керчь: ул. Набережная, д. 1, тел. (36561)782-54;

- Евпатория: Киевская, д. 59, тел. (36569)920-72;

- Севастополь: ул. Лермонтова, д. 3, тел. (8692)54-03-25;

- Ялта: пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 31, тел. (3654)330-044;

- Алушта: ул. Октябрьская, 17, тел. (36560)770-62;

- Армянск: ул. Больничная, д. 2, тел. (36567)770-92;

- Красноперекопск: п. Рисовое, тел. (978)901-36-68.

ИСТОЧНИК KP.RU