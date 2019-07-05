На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра
Крымским спасателям поступила информация о том, что в поселке Ливадия по улице Виноградная 73-летняя женщина оступилась и упала в пустой бассейн. Его глубина достигала двух метров.
Пенсионерка получила травмы и ей срочно нужна была помощь спасателей.
На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства и «скорой помощи».
При помощи альпинистского снаряжения пострадавшую подняли на поверхность и перенесли к автомобилю врачей.
С травмой ноги ее доставили в Ливадийскую городскую больницу.
- Где бы Вы не находились, будь то горно-лесная зона, прибрежная полоса, производственное предприятие, автодорога или Ваш собственный дом, главное - никогда не стоит забывать о технике безопасности! – отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU