На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-05T13:06:47+03:00

Ее доставили в Ливадийскую городскую больницу.Фото: пресс-служба МЧС РК

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Крымским спасателям поступила информация о том, что в поселке Ливадия по улице Виноградная 73-летняя женщина оступилась и упала в пустой бассейн. Его глубина достигала двух метров.

Пенсионерка получила травмы и ей срочно нужна была помощь спасателей.

На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства и «скорой помощи».

При помощи альпинистского снаряжения пострадавшую подняли на поверхность и перенесли к автомобилю врачей.

С травмой ноги ее доставили в Ливадийскую городскую больницу.

- Где бы Вы не находились, будь то горно-лесная зона, прибрежная полоса, производственное предприятие, автодорога или Ваш собственный дом, главное - никогда не стоит забывать о технике безопасности! – отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU