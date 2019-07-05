В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»
Открытие культурно-этнографического центра состоялось в Бахчисарае. Как пишет «Крымская газета», там туристов познакомят с историей, традициями, культурой и обычаями крымскотатарского народа.
Кстати, как рассказал автор проекта Альберт Куршутов, там создали мини-музей из частных коллекций.
Мини-музей создали из частных коллекций. Фото: Владимир Прошкин
В экспозицию вошли перстни, пряжки и элементы оружия периода Крымского ханства.
- Культурно-этнографический центр уникален для Крыма. Гостей ждут театрализованные представления, ремесленные лавки и гадания, - отметил Куршутов.
Подобный центр уже есть в Евпатории.Фото: Владимир Прошкин
Кстати, такой же центр существует еще и в Евпатории, пишет Крымское информационное агентство.
А инвесторы хотят создать такие центры в разных регионах полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU