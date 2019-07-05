В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-05T15:59:46+03:00

Туристов познакомят с историей и традициями. Фото: Владимир Прошкин

Там создали мини-музей из частных коллекций

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Открытие культурно-этнографического центра состоялось в Бахчисарае. Как пишет «Крымская газета», там туристов познакомят с историей, традициями, культурой и обычаями крымскотатарского народа.

Кстати, как рассказал автор проекта Альберт Куршутов, там создали мини-музей из частных коллекций.

Мини-музей создали из частных коллекций. Фото: Владимир Прошкин

В экспозицию вошли перстни, пряжки и элементы оружия периода Крымского ханства.

- Культурно-этнографический центр уникален для Крыма. Гостей ждут театрализованные представления, ремесленные лавки и гадания, - отметил Куршутов.

Подобный центр уже есть в Евпатории.Фото: Владимир Прошкин

Кстати, такой же центр существует еще и в Евпатории, пишет Крымское информационное агентство.

А инвесторы хотят создать такие центры в разных регионах полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU