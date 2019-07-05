Виновник смертельного ДТП в Севастополе отказывается выплачивать компенсацию отцу, у которого погибла дочь

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-05T17:36:05+03:00

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Ленинский районный суд Севастополя частично удовлетворил иск отца одной из двух девушек, которая погибла в ДТП в 2016 году. Их насмерть сбил водитель иномарки, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- С виновника аварии в пользу истца взыскана компенсация морального вреда, - сообщили в пресс-службе суда.

Но ответчик не согласился с этим решением и подал апелляцию. Ее после всех необходимых требований ее рассмотрит суд.

Напомним, авария произошла 15 марта 2016 года. Уже вечером мужчина на Land Rover Range Rover ехал со скоростью 150 километров в час. Он подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу и сбил двух девушек. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

Осужденного приговорили к четырем годам лишения в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU