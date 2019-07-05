Для восстановления разрушенного стихией спуска Котовского в Севастополе рабочие трудятся без выходных

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-05T18:23:00+03:00

Вот так сейчас выглядит городская дорога. Фото: Олег Турчанович/ForPost

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В Севастополе продолжаются работы на спуске Котовского. Сейчас движение по нему разрешено, но с ограничением - 30 километров в час.

Но, честно говоря, как бы автомобилисты не хотели повысить скорость, сделать это им вряд ли удастся.

Сейчас «гонщиков» ограничивает узкая дорога - теперь там открыты для движения две полосы из четырех. Но и они в волнистой брусчатке и везде огороженные участки.

Как рассказали ForPost в «Севатодоре», на участке полным ходом идет подготовка для укладки асфальта. Часть его уже уложена.

- На объекте задействовано до 14 дорожных рабочих, 16 единиц спецтехники с механизаторами и 2 мастера СМР. Работы проводятся без выходных, - сообщили в правительстве города.

Кроме того, на спуске Котовского ведет работы и севастопольский водоканал. Специалисты занимаются прочисткой ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU