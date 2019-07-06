Погода в Крыму 6 июля: ветер и тепло до +30

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-06T07:27:43+03:00

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6 июля, на Крымском полуострове, как и прежде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение

- В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер днем западный местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Черное море теплое: в Феодосии 22°, Алуште 22°, Ялте 24°, в районе горы Карадаг 21°, Севастополе 23…25° и Евпатории 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU