Автолюбителя из Севастополя оштрафовали на 10 000 рублей за взятку инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-06T10:53:44+03:00

Страж порядка взял у него 4 000 рублей

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В Севастополе на скамью подсудимых сел обвиняемый в даче взятки должностному лицу

- По версии следствия мужчина, желая избежать ответственности за совершение правонарушения, в момент составления протокола об административном правонарушении дал взятку инспектору ГИБДД в размере 4 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

37-летнего крымчанина признали виновным по статье «мелкое взяточничество» и он стал фигурантом уголовного дела.

Суд рассмотрел обвинительное заключение и оштрафовал мужчина на 10 тысяч рублей. Судебный приговор на сегодняшний день в законную силу не вступил.

Чуть раньше был оглашен обвинительный приговор суд и мздоимцу, то есть взяточнику - инспектору ОРДП ГИБДД УМВД России по городу Севастополю, который не выдержал искушения и взял деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU