Автолюбителя из Севастополя оштрафовали на 10 000 рублей за взятку инспектору ГИБДД
В Севастополе на скамью подсудимых сел обвиняемый в даче взятки должностному лицу
- По версии следствия мужчина, желая избежать ответственности за совершение правонарушения, в момент составления протокола об административном правонарушении дал взятку инспектору ГИБДД в размере 4 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
37-летнего крымчанина признали виновным по статье «мелкое взяточничество» и он стал фигурантом уголовного дела.
Суд рассмотрел обвинительное заключение и оштрафовал мужчина на 10 тысяч рублей. Судебный приговор на сегодняшний день в законную силу не вступил.
Чуть раньше был оглашен обвинительный приговор суд и мздоимцу, то есть взяточнику - инспектору ОРДП ГИБДД УМВД России по городу Севастополю, который не выдержал искушения и взял деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU