2019-07-06T10:14:14+03:00
Общество

В Керчи отметят День семьи, любви и верности

Музей Крыма присоединился к всероссийской акции «Ромашка Победы»
Галина КОВАЛЕНКО
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Ромашка - символ верности, любви и семьи.Ромашка - символ верности, любви и семьи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Музей в Керчи, а полное его название «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», стал участником всероссийской акции «Ромашка Победы».

- 7 июля пройдет мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, - сообщают организаторы.

В Музее истории Аджимушкайских каменоломен экскурсантам зачитают отрывки из писем героев обороны Аджимушкая. Уникальные послания были найдены поисковой экспедицией в 1973 году.

«Ромашка Победы. Семейная история войны» началась в Музее Победы на Поклонной горе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Акция будет проходить до 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

7 июля, праздник Святых Петра и Февронии Муромских, в честь которых и учрежден День семьи, отметят в городе-герое Севастополе, а 8 июля в столице РК Симферополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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