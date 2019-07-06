2019-07-06T17:10:40+03:00
Общество

Ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер: На Крымском полуострове обещают ненастье

Синоптики предупреждают о непогоде
Галина КОВАЛЕНКО
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Без зонта на улицу лучше не выходить.Без зонта на улицу лучше не выходить.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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6 июля, в субботу, крымские метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды.

- В ближайшие 2-3 часа и до конца суток в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Крымские спасатели предлагают гостям и жителям полуострова серьезно отнестись к предостережениям синоптиков, чтобы не попасть в беду.

Особенно от капризов природы страдает Южный берег Крыма. В Ялте несколько раз в год происходят апокалипсисы местного значения: в ливень улочки курортного города превращаются в горные речки. Стремительные потоки дождевой воды увлекают за собой людей, мебель. Страдают от подтопления и автомобили.

В самом начале июня ненастье показало свой норов в городе-герое Севастополе, где чудом удалось избежать человеческих жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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