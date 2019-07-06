В Симферополе планируют построить новый коллектор
В столице Крыма будут строить канализационный коллектор, поскольку старые коммуникации уже изжили себя – им требуется серьезная реконструкция.
- После тщательного обследования технического состояние сооружения выяснилось, что тоннель не соответствует современным реалиям и даже здравому смыслу, - говорится в сообщении «Крымской газеты».
Специалисты отмечают, что экономически целесообразнее проложить трассу по новому направлению. Мало того, что канализационный тоннель в Симферополе просто ветхий, так вдобавок в отдельных случаях он располагается под жильем, что является грубым нарушением всех норм и положений.
Идет речь о том, что масштабный объект будет готов в конце 2022 года. Примерная его стоимость - 9,8 миллиарда рублей. Финансирование будет идти в рамках федеральной целевой программы.
ИСТОЧНИК KP.RU