2019-07-06T20:03:28+03:00
Общество

В Симферополе планируют построить новый коллектор

Объект входит в ФЦП
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В Симферополе подземные коммуникации в плачевном состоянии.В Симферополе подземные коммуникации в плачевном состоянии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В столице Крыма будут строить канализационный коллектор, поскольку старые коммуникации уже изжили себя – им требуется серьезная реконструкция.

- После тщательного обследования технического состояние сооружения выяснилось, что тоннель не соответствует современным реалиям и даже здравому смыслу, - говорится в сообщении «Крымской газеты».

Специалисты отмечают, что экономически целесообразнее проложить трассу по новому направлению. Мало того, что канализационный тоннель в Симферополе просто ветхий, так вдобавок в отдельных случаях он располагается под жильем, что является грубым нарушением всех норм и положений.

Идет речь о том, что масштабный объект будет готов в конце 2022 года. Примерная его стоимость - 9,8 миллиарда рублей. Финансирование будет идти в рамках федеральной целевой программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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