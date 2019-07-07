Погода в Крыму на 7 июля: без осадков и тепло до +30

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-07T07:36:09+03:00

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7 июля, в воскресенье на полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи синоптики обещают небольшую облачность. Без осадков. Ветер днем переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 22°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 24°, Севастополе 22…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU